Бывший владелец Домодедово пытается остановить национализацию аэропорта

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Экс-владелец Домодедово подал ходатайство о приостановке национализации аэропорта
Экс-владелец Домодедово подал ходатайство о приостановке национализации аэропорта Фото:

Экс-владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обратился в суд с просьбой приостановить национализацию аэропорта. Это следует из материалов дела.

Согласно материалам, 1 июля в апелляционную инстанцию Десятого арбитражного суда поступило ходатайство Каменщика, в котором он просил приостановить исполнение решения арбитражного суда Московской области, которое постановило передать Домодедово в собственность государства. Ходатайство Каменщика пока не рассмотрено. Кроме того, предприниматель подал просьбу об ускорении рассмотрения самого дела. Ранее, по информации одного из участников процесса, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ранее, 17 июня, арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которому с 2024 года принадлежат активы аэропорта Домодедово. Через два дня в Едином госреестре юрлиц появилась запись о том, что единственным участником «ДМЕ Холдинга» стала Российская Федерация.

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Экс-владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обратился в суд с просьбой приостановить национализацию аэропорта. Это следует из материалов дела. Согласно материалам, 1 июля в апелляционную инстанцию Десятого арбитражного суда поступило ходатайство Каменщика, в котором он просил приостановить исполнение решения арбитражного суда Московской области, которое постановило передать Домодедово в собственность государства. Ходатайство Каменщика пока не рассмотрено. Кроме того, предприниматель подал просьбу об ускорении рассмотрения самого дела. Ранее, по информации одного из участников процесса, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Ранее, 17 июня, арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которому с 2024 года принадлежат активы аэропорта Домодедово. Через два дня в Едином госреестре юрлиц появилась запись о том, что единственным участником «ДМЕ Холдинга» стала Российская Федерация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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