Бывший владелец Домодедово пытается остановить национализацию аэропорта

Экс-владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обратился в суд с просьбой приостановить национализацию аэропорта. Это следует из материалов дела.
Согласно материалам, 1 июля в апелляционную инстанцию Десятого арбитражного суда поступило ходатайство Каменщика, в котором он просил приостановить исполнение решения арбитражного суда Московской области, которое постановило передать Домодедово в собственность государства. Ходатайство Каменщика пока не рассмотрено. Кроме того, предприниматель подал просьбу об ускорении рассмотрения самого дела. Ранее, по информации одного из участников процесса, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
Ранее, 17 июня, арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которому с 2024 года принадлежат активы аэропорта Домодедово. Через два дня в Едином госреестре юрлиц появилась запись о том, что единственным участником «ДМЕ Холдинга» стала Российская Федерация.
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