Многочисленные неудачи украинской армии, а также сокращение поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию конфликта теперь находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
«Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущим отсутствием интереса со стороны США говорят о том, что сроки заключения мира теперь во многом зависят от Путина», — пишет Responsible Statecraft. Авторы статьи отмечают, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники и ресурсов. В таких условиях, как считают западные аналитики, продолжение боевых действий вряд ли сможет улучшить позиции Киева как на поле боя, так и за столом переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июля подтвердил, что в ближайшее время ожидается согласование сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
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