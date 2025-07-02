На Западе рассказали о промежуточной победе Путина на Украине

RS: Инициатива по мирному урегулированию Украины перешла к Путину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сроки заключения мира теперь во многом зависят от Путина
Сроки заключения мира теперь во многом зависят от Путина Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Многочисленные неудачи украинской армии, а также сокращение поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию конфликта теперь находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущим отсутствием интереса со стороны США говорят о том, что сроки заключения мира теперь во многом зависят от Путина», — пишет Responsible Statecraft. Авторы статьи отмечают, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники и ресурсов. В таких условиях, как считают западные аналитики, продолжение боевых действий вряд ли сможет улучшить позиции Киева как на поле боя, так и за столом переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июля подтвердил, что в ближайшее время ожидается согласование сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многочисленные неудачи украинской армии, а также сокращение поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию конфликта теперь находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Responsible Statecraft. «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущим отсутствием интереса со стороны США говорят о том, что сроки заключения мира теперь во многом зависят от Путина», — пишет Responsible Statecraft. Авторы статьи отмечают, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники и ресурсов. В таких условиях, как считают западные аналитики, продолжение боевых действий вряд ли сможет улучшить позиции Киева как на поле боя, так и за столом переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июля подтвердил, что в ближайшее время ожидается согласование сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...