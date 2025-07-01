Азербайджан открыто выступил против России, раскрыв связи с Украиной

Баку перестал скрывать связи с Украиной и поддержку Киева и открыто выступил против России. Так руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев прокомментировал URA.RU политические смыслы телефонного разговора между Владимиром Зеленским и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне резкого обострения ситуации между Москвой и Баку.
«Азербайджан и Украина и ранее выражали поддержку друг другу. Единственное, раньше Баку делал это более осторожно, завуалированно, но гуманитарная, а скорее всего, и другая, помощь Киеву оказывалась на протяжении многих лет. Сейчас Азербайджан начал считать, что может избежать наказания за антироссийскую политику», — заявил политолог.
По его словам, Азербайджан скрывал свое истинное отношение к России из-за экономических преференций, но сейчас политическая поддержка со стороны Запада перевесила преференции от сотрудничества с Москвой, подобная ситуация была и на Украине. «Украина вышла из такого режима полумер в 2014 году, Азербайджан продержался намного дольше», — отметил Киреев.
Собеседник URA.RU считает, что блок стран, включающий Турцию, Францию, Великобританию, пообещал Азербайджану возможность интеграции в западные структуры. “Многие постсоветские элиты мечтают стать частью западного клуба”, — уверен Киреев.
После операции в Нагорной Карабахе Азербайджан попал во временную изоляцию, одни воспринимали его как пророссийскую силу, другие — в качестве сателлита Турции, что очень раздражало Баку, продолжил политолог. По его мнению, Азербайджан исходит из того, что обострение с Россией поможет ему вернуться на путь вступления в «элитный клуб».
Собеседник URA.RU обратил внимание, что одной из первых реакций Баку на задержание в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах, стала отмена визита в Москву парламентской делегации Азербайджана. Теперь Зеленский и Алиев договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. «Это прямолинейный и демонстративный сигнал России», — считает эксперт.
Зеленский заявил, что в телефонном разговоре 1 июля поблагодарил Алиева за поддержку Украины и территориальной целостности страны. Зеленский также «выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике».
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