Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

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МИД Азербайджана выразил протест российскому послу
МИД Азербайджана выразил протест российскому послу Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Посла России Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Об этом сообщило ведомство.

«МИД Азербайджана вызвал посла Российской Федерации Михаила Евдокимова», — написало ведомство в соцсети X. Там уточнили, что дипломату была выражена нота протеста в связи с недружественными действиями России, которые негативно сказываются на развитии двусторонних отношений.

В азербайджанском МИДе подчеркнули обеспокоенность якобы противоправными действиями, в результате которых 27 июня в Екатеринбурге погибли двое граждан Азербайджана и были ранены другие. По их сведениям, официальная версия произошедшего расходится с обнаруженными признаками насилия на телах погибших и выводами экспертов.

В Екатеринбурге 27 июня правоохранители задержали уроженцев Азербайджана в связи с расследованием уголовных дел. Два фигуранта, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.

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Посла России Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Об этом сообщило ведомство. «МИД Азербайджана вызвал посла Российской Федерации Михаила Евдокимова», — написало ведомство в соцсети X. Там уточнили, что дипломату была выражена нота протеста в связи с недружественными действиями России, которые негативно сказываются на развитии двусторонних отношений. В азербайджанском МИДе подчеркнули обеспокоенность якобы противоправными действиями, в результате которых 27 июня в Екатеринбурге погибли двое граждан Азербайджана и были ранены другие. По их сведениям, официальная версия произошедшего расходится с обнаруженными признаками насилия на телах погибших и выводами экспертов. В Екатеринбурге 27 июня правоохранители задержали уроженцев Азербайджана в связи с расследованием уголовных дел. Два фигуранта, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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