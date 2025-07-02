Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

Посла России Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Об этом сообщило ведомство.
«МИД Азербайджана вызвал посла Российской Федерации Михаила Евдокимова», — написало ведомство в соцсети X. Там уточнили, что дипломату была выражена нота протеста в связи с недружественными действиями России, которые негативно сказываются на развитии двусторонних отношений.
В азербайджанском МИДе подчеркнули обеспокоенность якобы противоправными действиями, в результате которых 27 июня в Екатеринбурге погибли двое граждан Азербайджана и были ранены другие. По их сведениям, официальная версия произошедшего расходится с обнаруженными признаками насилия на телах погибших и выводами экспертов.
В Екатеринбурге 27 июня правоохранители задержали уроженцев Азербайджана в связи с расследованием уголовных дел. Два фигуранта, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.
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