Экспертизы по крушению пассажирского самолета вблизи Актау близки к завершению

Экспертизы по делу о крушении пассажирского самолета компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) вблизи Актау близки к завершению. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.
«Результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время», — заявил начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Неймар Авазов в ходе пресс-конференции в Баку. Расследование продолжается при участии специалистов из трех стран, назначено около 100 различных экспертиз. Недавно азербайджанские эксперты были командированы в Казахстан, где провели обширные обсуждения с коллегами.
Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Среди выживших — девять граждан России. Всего на борту самолета находились 16 россиян.
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