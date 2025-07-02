Греф: экономика России стала резко тормозить

Экономика России демонстрирует признаки резкого замедления. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. Целый набор факторов», — сказал Греф в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. По его словам, среди ключевых факторов, влияющих охлаждение российской экономики, можно выделить высокую ключевую ставку. «Крайне важно не затягивать с периодом действия высоких реальных ставок», — заявил Греф.
Глава Сбербанка отметил, что в настоящее время наблюдается сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов: крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках, а также падение цен на основные экспортные товары России. Еще одним признаком замедления экономики глава Сбербанка назвал явный перегрев на рынке труда. Это выражается в недостатке квалифицированных кадров и росте зарплат.
В рамках Финансового конгресса Банка России, посвященного поиску оптимальной траектории экономического роста, Герман Греф выступил вместе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, а также представителями крупнейших российских компаний — Александром Дюковым и Андреем Костиным. Участники обсудили текущие вызовы и возможные меры по стабилизации ситуации.
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