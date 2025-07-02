Греф: экономика России стала резко тормозить

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Еще одним признаком замедления экономики Греф назвал перегрев на рынке труда
Еще одним признаком замедления экономики Греф назвал перегрев на рынке труда Фото:

Экономика России демонстрирует признаки резкого замедления. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. Целый набор факторов», — сказал Греф в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. По его словам, среди ключевых факторов, влияющих охлаждение российской экономики, можно выделить высокую ключевую ставку. «Крайне важно не затягивать с периодом действия высоких реальных ставок», — заявил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что в настоящее время наблюдается сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов: крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках, а также падение цен на основные экспортные товары России. Еще одним признаком замедления экономики глава Сбербанка назвал явный перегрев на рынке труда. Это выражается в недостатке квалифицированных кадров и росте зарплат.

В рамках Финансового конгресса Банка России, посвященного поиску оптимальной траектории экономического роста, Герман Греф выступил вместе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, а также представителями крупнейших российских компаний — Александром Дюковым и Андреем Костиным. Участники обсудили текущие вызовы и возможные меры по стабилизации ситуации.

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Экономика России демонстрирует признаки резкого замедления. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. «Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. Целый набор факторов», — сказал Греф в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. По его словам, среди ключевых факторов, влияющих охлаждение российской экономики, можно выделить высокую ключевую ставку. «Крайне важно не затягивать с периодом действия высоких реальных ставок», — заявил Греф. Глава Сбербанка отметил, что в настоящее время наблюдается сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов: крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках, а также падение цен на основные экспортные товары России. Еще одним признаком замедления экономики глава Сбербанка назвал явный перегрев на рынке труда. Это выражается в недостатке квалифицированных кадров и росте зарплат. В рамках Финансового конгресса Банка России, посвященного поиску оптимальной траектории экономического роста, Герман Греф выступил вместе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, а также представителями крупнейших российских компаний — Александром Дюковым и Андреем Костиным. Участники обсудили текущие вызовы и возможные меры по стабилизации ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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