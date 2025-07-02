Песков обвинил Украину в провоцировании Азербайджана на конфликт с Россией

Украина будет всячески пытаться спровоцировать напряженность между Россией и Азербайджаном. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видят ли в Кремле в звонке Владимира Зеленского Ильхаму Алиеву попытку Киева разбалансировать отношения между Москвой и Баку.
«Так и видят. Естественно, Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия, на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никогда не угрожала Азербайджану. Первопричиной стали «следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана, на территории Российской Федерации», отметил Песков. По его мнению, «киевский режим будет всячески препарировать эту информацию так, чтобы спровоцировать дальше напряженность» между Москвой и Баку.
Зеленский и Алиев провели телефонный разговор 1 июля. По его итогам, Зеленский заявил, что выразил поддержку со стороны Украины «в ситуации, когда Россия угрожает Азербайджану». Обострение отношений между Москвой и Баку произошло после задержания в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах. МИД Азербайджана выступил с официальным протестом и потребовал расследования инцидента. В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
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