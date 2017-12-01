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01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
11:45  01 декабря 2017 0

Главы зауральских сельсоветов обиделись на письмо про зарплаты по 100 тысяч

Комиссия по оплате труда. Курган, чиновник, усталость, головная боль, рукалицо, жест рукой, рука лицо, facepalm, проблемы на работе
Главы сельсоветов обиделись на тон письма из областного департаментаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глав сельсоветов в Курганской области оскорбил тон письма, которое им направил сотрудник областного департамента ЖКХ Александр Раков. По мнению руководителей муниципальных образований, сотрудник вышел за рамки дозволенного при деловой переписке.

Копия документа имеется в распоряжении «URA.RU», в письме главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления ЖКХ областного департамента напоминает главам сельсоветов о том, что они обязаны до конца года разместить информацию о котельных на портале ГИС ЖКХ. «Видимо, у глав сельсоветов зарплата по 100 тысяч рублей, что без труда будут платить штрафы по 30 тысяч», — отмечает Александр Раков.

После разъяснения технических деталей о размещении необходимой информации он вновь грозит главам штрафами. «Остается месяц до выписки первых премий. А выписывать премии главам муниципальных образований будет прокуратура», — написал специалист.

«Такой тон я считаю недопустимым», — прокомментировал письмо глава поселка Красный Уралец Юргамышского района Павел Дмитриев. Александр Раков заявил «URA.RU», что не считает письмо оскорбительным и пожаловался, что главы сельсоветов сами его оскорбляют. «У меня есть два свидетеля, как они ко мне обращаются. Пусть нанимают адвокатов и обращаются в суд», — добавил Раков.

Тон письма оскорбил глав сельсоветов
Фото предоставлено читателями URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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