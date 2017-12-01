Главы зауральских сельсоветов обиделись на письмо про зарплаты по 100 тысяч

11:45 01 декабря 2017 0

Главы сельсоветов обиделись на тон письма из областного департамента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глав сельсоветов в Курганской области оскорбил тон письма, которое им направил сотрудник областного департамента ЖКХ Александр Раков. По мнению руководителей муниципальных образований, сотрудник вышел за рамки дозволенного при деловой переписке.

Копия документа имеется в распоряжении «URA.RU», в письме главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления ЖКХ областного департамента напоминает главам сельсоветов о том, что они обязаны до конца года разместить информацию о котельных на портале ГИС ЖКХ. «Видимо, у глав сельсоветов зарплата по 100 тысяч рублей, что без труда будут платить штрафы по 30 тысяч», — отмечает Александр Раков.

После разъяснения технических деталей о размещении необходимой информации он вновь грозит главам штрафами. «Остается месяц до выписки первых премий. А выписывать премии главам муниципальных образований будет прокуратура», — написал специалист.

«Такой тон я считаю недопустимым», — прокомментировал письмо глава поселка Красный Уралец Юргамышского района Павел Дмитриев. Александр Раков заявил «URA.RU», что не считает письмо оскорбительным и пожаловался, что главы сельсоветов сами его оскорбляют. «У меня есть два свидетеля, как они ко мне обращаются. Пусть нанимают адвокатов и обращаются в суд», — добавил Раков.