В Крокус Сити Холл прошло вручение музыкальной премии «Высшая лига», которую организует «Новое радио». Гостей развлекали две пары ведущих. Ими стали генпродюсер «Нового радио» Роман Емельянов с Ольгой Бузовой и Настя Каменских с диджеем Кириллом Калининым.
В этот вечер Бузова не выступала со своими композициями, зато решила привлечь внимание иначе. Телезвезда заявила, что никак не может найти свою любовь. Девушка призналась, что уже все сделала, чтобы привлечь мужчин. «Сказала, что открываю жизнь других мужчин. Сказала, что я неправильная, а мужчины же таких любят. И даже спела: «А ты бери-бери, бери меня!» — пожаловалась ведущая.
А после того, как Емельянов усомнился в вокальных данных Бузовой, она призвала на помощь зал. На вопрос, хотят ли они, чтобы девушка перестала петь, все хором ответили «Да». Звезда не была готова к такому ответу и заявила, что уходит со сцены, пишет kp.ru.
После оваций Бузова добавила, что закончит сольную карьеру только в тот момент, когда получит все существующие в России, Америке и Европе премии. Телеведущая готова даже представить нашу страну на конкурсе «Евровидение».