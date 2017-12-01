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Главные новости Тюменской области
15:01  01 декабря 2017 0

Власти вручили ключи от нового жилья пострадавшим от паводка в Ишиме

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, лодка, наводнение, паводок
Ишимцы получили новое жилье спустя годФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Прошлой весной многие ишимцы пострадали от сильного паводка. Тогда власти пообещали предоставить им новое жилье. Спустя год семьи получили ключи от квартир.

За последние пару лет Ишим попадал в зону подтопления, власти восстанавливали поврежденную инфраструктуру и обеспечивали людей новым жильем. После паводка 2016 года ситуацию взял под контроль Владимир Путин. Президент поручил Владимиру Якушеву предоставить пострадавшим новое жилье.

«Сегодня сделан большой шаг в решении этой задачи. Все построенные 90 квартир передаются ишимцам, пострадавшим от затопления», — сказал губернатор.

Новый дом отвечает всем современным требованиям. Предусмотрены детские площадки и автопарковки. «Поручение президента России и губернатора Тюменской области выполнено в срок», — заявил глава Ишима Федор Шишкин.

Напомним, больше года назад серьезный паводок в Ишиме заставил власти объявить в городе ЧС. Эвакуировали более тысячи человек, были затоплены сотни домов.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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