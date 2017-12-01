Прошлой весной многие ишимцы пострадали от сильного паводка. Тогда власти пообещали предоставить им новое жилье. Спустя год семьи получили ключи от квартир.
За последние пару лет Ишим попадал в зону подтопления, власти восстанавливали поврежденную инфраструктуру и обеспечивали людей новым жильем. После паводка 2016 года ситуацию взял под контроль Владимир Путин. Президент поручил Владимиру Якушеву предоставить пострадавшим новое жилье.
«Сегодня сделан большой шаг в решении этой задачи. Все построенные 90 квартир передаются ишимцам, пострадавшим от затопления», — сказал губернатор.
Новый дом отвечает всем современным требованиям. Предусмотрены детские площадки и автопарковки. «Поручение президента России и губернатора Тюменской области выполнено в срок», — заявил глава Ишима Федор Шишкин.
Напомним, больше года назад серьезный паводок в Ишиме заставил власти объявить в городе ЧС. Эвакуировали более тысячи человек, были затоплены сотни домов.