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01 декабря 2017
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20:09  01 декабря 2017 0

«Калашников» создал бесшумный мотоцикл для поискового отряда «Лиза Алерт». ФОТО

Первую партию мотоциклов поисковики получат в ближайшее времяФото: kalashnikov.media

Концерн «Калашников» изготовил первую партию электромотоциклов «Иж» специально для поискового отряда «Лиза Алерт». Мотоциклы на измененной подвеске и внедорожной резине будут использоваться в поисках пропавших людей в условиях бездорожья и плохой проходимости.

«Они имеют ограничение максимальной скорости до 60 км/ч, крутящий момент увеличен. Увеличена емкость аккумулятора, установлено оборудование для упрощения поиска людей: мотоциклы оснащены громкоговорителями и багажниками с дополнительными батареями и зарядными устройствами», — сообщает канал 360.

Редакция «URA.RU» связалась с куратором екатеринбургского отряда «Лиза Алерт» Станиславом Ковалевым.

«Мы уже знаем об этом мотоцикле. Очень радуемся и ждем новую технику. Во всяком случае заявку в наш московский штаб подали, надеемся получить такие мотоциклы, — говорит Станислав Ковалев. — Конструкторы сообщили, что двигатель электромотоцикла работает практически бесшумно. Это огромный плюс, ведь треск и грохот от обычного мотоцикла или квадроцикла такой сильный, что в условиях поиска такая техника не только бесполезна, но и вредна — сигнал о помощи, крик человека сквозь этот шум не услышишь. Квадроциклы используем в крайних случаях, только для заброски людей».

Особенно приятно для поисковиков то, что эта техника им будет передана бесплатно. В концерне «Калашников» решили за свой счет изготавливать электромотоциклы для поисковиков. По словам Ковалева, на новом мотоцикле стоит очень мощный аккумулятор, который плюс ко всему позволит заряжать массу электрического оборудования.

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Фото: kalashnikov.media

Александр Лукманов
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