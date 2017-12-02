05:22 02 декабря 2017 0

Проблемы с маленькими вредителями возникают в вашингтонской резиденции Трампа не первый год Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

В основной резиденции американского президента уже долгое время возникают проблемы с вредителями. Оказалось, что борьба с грызунами и насекомыми в Белом доме ведется на протяжении нескольких лет.

По данным РИА «Новости», сотрудники вашингтонской администрации Дональда Трампа уже долгое время жалуются на появление мышей, тараканов и муравьев. Подобные проблемы за последние два года перестали быть редкостью для Белого дома. Столкнуться с насекомыми сотрудникам пришлось не менее пяти раз, о количестве обращений из-за мышей точной информации нет.

Кроме травли маленьких вредителей, Администрация общих служб также сменила элементы мебели в президентской резиденции и провела ремонт центрального отопления. Сообщается, что большая часть работ была проведена после инаугурации нового президента в начале 2017 года.