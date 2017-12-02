Стоун назвал Путина «истинным сыном России». ВИДЕО

Автор американского документального фильма о президенте России Оливер Стоун прилетел в Москву показать свою работу главе государства. Он поделился впечатлениями о разговоре с Владимиром Путиным.
«Я всегда стараюсь оставаться верным правде. В разговоре с господином Путиным я ни словом не погрешил против истины. Я не лукавил и, по-моему, сразу сказал президенту: „Меня впечатляет, что вы — истинный сын России“», — заявил Оливера Стоун телеканалу RT после встречи с президентом.
Как отметил режиссер, во время съемок четырехчасового интервью, которое легло в основу фильма, он задавал Владимиру Путину жесткие вопросы и удовлетворен ответом на них.
Фильм «Путин» был представлен в эфире американского телеканала Showtime в июне 2017 года. Российский президент увидел картину позже и, как рассказал журналистам, не смог досмотреть до конца и уснул. Президент пообещал, что еще вернется к ней.