{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:06  02 декабря 2017 0

Стоун назвал Путина «истинным сыном России». ВИДЕО

Режиссер признался, что задавал президенту жесткие вопросыФото: Kremlin.ru

Автор американского документального фильма о президенте России Оливер Стоун прилетел в Москву показать свою работу главе государства. Он поделился впечатлениями о разговоре с Владимиром Путиным.

«Я всегда стараюсь оставаться верным правде. В разговоре с господином Путиным я ни словом не погрешил против истины. Я не лукавил и, по-моему, сразу сказал президенту: „Меня впечатляет, что вы — истинный сын России“», — заявил Оливера Стоун телеканалу RT после встречи с президентом.

Как отметил режиссер, во время съемок четырехчасового интервью, которое легло в основу фильма, он задавал Владимиру Путину жесткие вопросы и удовлетворен ответом на них.

Фильм «Путин» был представлен в эфире американского телеканала Showtime в июне 2017 года. Российский президент увидел картину позже и, как рассказал журналистам, не смог досмотреть до конца и уснул. Президент пообещал, что еще вернется к ней.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров