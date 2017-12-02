Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова закатила очередной скандал во время съемок программы «Бабий бунт» на «Первом канале». Певица вступила в перепалку с ведущим Артуром Арчи.
Поводом для конфликта стало заявление о теледиве в Instagram. Ранее на своей странице Артур Арчи написал о Бузовой, сделавшей снимок в футболке с логотипом «Первого канала»: «Дом-3 на Первом. Это фиаско братан, пора валить».
В программе «Бабий бунт» ведущий захотел объясниться с Бузовой, на что она заявила: «Я тебя не прощаю. Мы с тобой знакомы очень много лет, мы с тобой дружили, мы с тобой общались и всегда были рады друг друга видеть… Мне реально обидно! Я не понимаю: за что? Я что вам, поперек горла встала? Почему вы на меня всех собак срываете?», — хрипела, плача, Бузова. На этом споре программа закончилась.
Ранее состоялся скандальный дебют Ольги Бузовой в шоу «Бабий бунт». Выступление в качестве телеведущей «Первого канала» стало провалом. Тогда ей не понравилось, что соведущие не дают ей играть главную роль.