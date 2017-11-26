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26 ноября 2017
15:33  26 ноября 2017 0

Бузова устроила истерику на съемках нового телешоу со своим участием. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Дебют Бузовой в качестве ведущей «Первого канала» едва не стал полностью провальнымФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Дебют Ольги Бузовой в роли телеведущей «Первого канала» едва не стал полностью провальным. На съемках программы «Бабий бунт» теледива устроила скандал — ей не понравилось, что соведущие не дают ей играть главную роль.

Видео со съемок нового шоу уже появилось в Сети. Партнершами Бузовой по программе стали актриса Татьяна Васильева, ведущая Юлия Барановская, журналистка Софико Шеварднадзе и радиоведущая Елена Абитаева. Такой формат показался Бузовой унизительным, отмечает портал «Дни.ру».

Судя по съемкам, во время жаркого обсуждения очередной проблемы у Ольги Бузовой не получается закончить свою реплику: коллеги просто не дают ей договорить. В конце концов Бузова устраивает истерику: «Я не буду ничего говорить. У нас тут две ведущие только, Барановская и Софико? Вы чего меня перебиваете все время?», — после чего покидает студию. Уговоры вернуться и упреки в непрофессионализме не помогают.

Премьера нового шоу «Первого канала» «Бабий бунт» назначена на 27 ноября. Ранее Ольга Бузова назвала свое участие в этом шоу «новой ступенью в карьере».

Виктор Жуков
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