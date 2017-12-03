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03 декабря 2017
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Главные новости Москвы
09:12  03 декабря 2017 0

Российский батискаф обследовал объект, похожий на затонувшую подлодку «Сан-Хуан»

клипарт, море, океан
В Атлантическом океане продолжаются поиски затонувшей подлодки «Сан Хуан»Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Российский батискаф «Пантера плюс» обследовал участок одного из возможных мест затопления подводной лодки «Сан Хуан». Результаты, по данным аргентинских специалистов, отрицательные.

Объект, снятый «Пантерой» во время погружения, не является затонувшей подводной лодкой. Об этом заявил официальный представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби, сообщает RT.

Аргентинская подводная лодка пропала 15 ноября. На данный момент власти станы официально признали ее гибель, ведутся поиски. Ранее исследовательское судно Victor Angelescu обнаружило в океане на глубине 477 метров некий объект, который мог быть затонувшей субмариной — для уточнения данных использовался российский батискаф.

Игорь Чукреев
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