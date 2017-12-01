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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
06:28  01 декабря 2017 0

Аргентина официально признала гибель подлодки «Сан-Хуан»

Для поисков пропавшей субмарины предполагалось использовать российские глубоководные аппаратыФото: официальный сайт Минобороны РФ

Операция по спасению выживших членов экипажа подводной лодки «Сан-Хуан» прекращена, все усилия сосредоточены на поиске затонувшей субмарины. Таким образом, ВМС Аргентины официально признало гибель всех 44 моряков, находившихся на борту «Сан-Хуана».

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«Спасательная операция окончена, теперь будет продолжаться поиск подлодки», — цитирует RT заявление официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби. При этом, по его словам, в районе поисков пока не было обнаружено никаких доказательств крушения.

Напомним, аргентинская подлодка исчезла в южной части Атлантического океана еще 15 ноября. Как ранее писало «URA.RU», власти Аргентины считают, что на борту субмарины мог произойти пожар, однако надежда на то, что моряки живы и находятся в состоянии «экстремального выживания» сохранялась. На последнем сеансе связи экипаж сообщал о проблемах с аккумуляторными батареями.

Евгений Александров
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