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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:19  03 декабря 2017 0

Жена Харламова записала эротический ответ на его пародию клипа Бузовой. ВИДЕО

Кристина Асмус в ответ на выходку мужа показала фанатам нижнее бельеФото: Instagram asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, супруга комика Гарика Харламова отреагировала на то, как резиденты Comedy Club спародировали творчество Ольги Бузовой.

Звезда сериала «Интерны» опубликовала в Instagram видео, как она бежит по коридору в ярко-красном платье, высоко задирая летящую юбку, под которой видны черные стринги. На записи играет песня Бузовой «Мало половин». Асмус отметила под записью саму певицу, а Гарика Харламова и Павла Волю, а также добавила хэштеги #воляхарлузова #неcover #типаответочка.

Подписчики актрисы отметили ее отличную фигуру и сошлись во мнении, что Кристина и Гарик идеально дополняют друг друга. «Главное не стареть душой и оставаться бесшабашными 16 летними девчонками», — добавила пользователь kuzy_vika

Как писало «URA.RU» ранее, для первой передачи нового сезона Comedy club его резиденты Гарик Харламов и Павел Воля снялись к клипе, где сыграли роли гомосексуалистов. Для сюжета были взяты мотивы клипов и песни Ольги Бузовой. Сама певица присутствовала во время показа и закрывала лицо руками.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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