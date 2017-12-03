Жена Харламова записала эротический ответ на его пародию клипа Бузовой. ВИДЕО

12:19 03 декабря 2017 0

Кристина Асмус в ответ на выходку мужа показала фанатам нижнее белье Фото: Instagram asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, супруга комика Гарика Харламова отреагировала на то, как резиденты Comedy Club спародировали творчество Ольги Бузовой.

Звезда сериала «Интерны» опубликовала в Instagram видео, как она бежит по коридору в ярко-красном платье, высоко задирая летящую юбку, под которой видны черные стринги. На записи играет песня Бузовой «Мало половин». Асмус отметила под записью саму певицу, а Гарика Харламова и Павла Волю, а также добавила хэштеги #воляхарлузова #неcover #типаответочка.

Подписчики актрисы отметили ее отличную фигуру и сошлись во мнении, что Кристина и Гарик идеально дополняют друг друга. «Главное не стареть душой и оставаться бесшабашными 16 летними девчонками», — добавила пользователь kuzy_vika

Как писало «URA.RU» ранее, для первой передачи нового сезона Comedy club его резиденты Гарик Харламов и Павел Воля снялись к клипе, где сыграли роли гомосексуалистов. Для сюжета были взяты мотивы клипов и песни Ольги Бузовой. Сама певица присутствовала во время показа и закрывала лицо руками.