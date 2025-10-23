Шойгу: в критические металлы в Сибири вложат более 700 млрд рублей

Шойгу сказал, что РФ направит миллиарды рублей на переработку редких и редкоземельных металлов в Сибири Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Сибири начнется масштабное строительство кластера по переработке критически важных редких и редкоземельных металлов: на первом этапе туда инвестируют более 700 миллиардов рублей, а число новых рабочих мест достигнет минимум 3,5 тысячи. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе — это экосистема, объединяющая науку, образование, промышленность и инвестиции. Проект реализуется на территории Большой Сибири и объединяет десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест — не менее 3,5 тысяч только на первом этапе», — пояснил Шойгу в статье для «Известий».

По словам Шойгу, внимание государства к развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона связано с задачей создать здесь единую экосистему, которая объединяет науку, промышленность, образование и инвестиции. В материале отмечается, что новая промышленная площадка станет центром компетенций не только по переработке стратегически значимых металлов, но и по развитию новых материалов, полупроводников, силовой электроники, 3D-печати, робототехники и искусственного интеллекта.

