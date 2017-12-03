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Главные новости Челябинской области
14:43  03 декабря 2017 0

Недовольный таксистом челябинец выстрелил ему в лицо

Клипарт., такси
Раненый таксист сел в машину и поехал дальшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские полицейские устанавливают обстоятельства нападения на таксиста, которому выстрелили в лицо.

«Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Инцидент произошел ночью 25 ноября, рассказал 74.ru пострадавший водитель. По его словам, он принял заказ и стал ждать клиента у дома. Спустя десять минут он позвонил диспетчеру, чтобы отменить заказ, и ему пришел новый адрес. Когда 23-летний молодой человек стал отъезжать, из дома вышел мужчина, который показался ему пьяным.

Таксист предложил ему вызвать другую машину и поехал, но почувствовал удар в районе стекла. Когда молодой человек вышел из авто, клиент быстрыми шагами подошел к нему и выстрелил из пистолета в лицо, рассказал пострадавший. После этого он уехал в состоянии шока, но позже заметил, что по лицу бежит кровь, и обратился к сотрудникам полиции.

«Врачи областной клинической больницы №3 сделали мне операцию, чтобы достать пулю. Но у меня еще, как оказалось, смещение челюсти, и мне наложили шины, — рассказал таксист изданию. — Я до сих пор нахожусь в лечебном учреждении. Ко мне приходили из полиции, но я опасаюсь, что нападавшему удастся уйти от ответственности».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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