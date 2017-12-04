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Главные новости Пермского края
10:23  04 декабря 2017 0

В Перми Роспотребнадзор закрыл частный детсад «с пневмонией»

Поселок Роза. Челябинск., дети, детский сад 12
С детьми сидят бабушки или няниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дети Мотовилихинского района Перми два месяца не смогут ходить в частный детский сад на улице Макаренко. После вмешательства Роспотребнадзора его владельцам придется закрыть учреждение на ремонт, а также перейти на привозное питание для малышей.

Поводом для проверки стало то, что двое воспитанников развивающего центра заболели пневмонией. После проверки выяснилось, что в учреждении нарушены санитарно-эпидемиологические требования, не соблюдены правила хранения и обработки игрушек, посуды и продуктов.

«Не было документов на пищевые продукты, сборника рецептур для детского питания, не хватало спецодежды, работники не прошли аттестацию на знание санитарных норм и правил и не имели в санкнижках отметок об обязательных прививках», — сообщили «URA.RU» ют в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

Из-за вероятности распространения инфекционных заболеваний дети находятся под угрозой. Поэтому детсад закрыли на 60 дней. Об этом родителям сообщили 1 декабря. Представитель детского развивающего центра сказала, что с детьми сидят бабушки и няни, кто-то сменил детский сад. «В детском саду идет ремонт, мы работаем над устранением нарушений», — приводят ее слова 59.ru.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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