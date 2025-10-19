Офис в здании бывшей пермской «Стометровки» продают за 125 миллионов рублей

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Перми на продажу выставили офис на седьмом этаже жилого дома по улице Ленина, 72а, где ранее располагался легендарный магазин «Стометровка». Объект площадью в тысячу квадратных метров продается за 125 млн рублей (125 000 рублей за квадратный метр), указано на портале бесплатных объявлений. Стоимость недвижимости объясняется уникальным расположением и оснащением помещения. «В офисе предусмотрена кабинетная система, панорамное остекление по периметру, современные системы вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарная сигнализация, несколько санузлов и сетевая разводка», — говорится в описании на сайте «Авито». Продавец уточняет, что офис занимает отдельный этаж, что выгодно отличает его на рынке коммерческой недвижимости Перми. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на первом этаже здания по указанному адресу сейчас работают 21 организация, среди которых Сбербанк, магазины Zebra и Madrid, а также различные агентства и офисы продаж. «Стометровка» была первым крупным частным торговым городским, открывшимся в 1993 году.