Авария произошла еще в воскресенье
В Челябинске затопило двор дома на Агалакова, 35 из-за коммунальной аварии. Бьющий из-под земли фонтан очевидцы сняли на камеру.
На видео видно, как из-под земли с напором поднимается вода и ручьями растекается в разные стороны. «В Ленинском районе коммунальная авария затопила весь двор. ЧП произошло из-за прорыва трубы с холодной водой, которая тут же стала замерзать», — подписал автор публикацию в группе «Типичный Челябинск» во «Вконтакте».
В «Производственном объединении водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») «URA.RU» сообщили, что авария произошла в воскресенье, 3 декабря. 15 домов остаются без воды. Специалисты устраняют неполадку.