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Главные новости Челябинской области
10:46  04 декабря 2017 0

В Челябинске «коммунальный фонтан» оставил 15 домов без воды. ВИДЕО

Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, река, вода, потоп, течение
Авария произошла еще в воскресеньеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Челябинске затопило двор дома на Агалакова, 35 из-за коммунальной аварии. Бьющий из-под земли фонтан очевидцы сняли на камеру.

На видео видно, как из-под земли с напором поднимается вода и ручьями растекается в разные стороны. «В Ленинском районе коммунальная авария затопила весь двор. ЧП произошло из-за прорыва трубы с холодной водой, которая тут же стала замерзать», — подписал автор публикацию в группе «Типичный Челябинск» во «Вконтакте».

В «Производственном объединении водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») «URA.RU» сообщили, что авария произошла в воскресенье, 3 декабря. 15 домов остаются без воды. Специалисты устраняют неполадку.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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