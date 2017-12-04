Прокурор Курганской области Игорь Ткачев заявил, что в Частоозерье нет необходимого запаса топлива, за это главу привлекли к ответственности. С призывом обратить внимание на эту проблему глава надзорного ведомства выступил на аппаратном заседании у губернатора Зауралья, передает корреспондент «URA.RU».
Глава региона Алексей Кокорин пригласил руководителя областного департамента ЖКХ Романа Ванюкова и начальника финуправления Елену Лукашук доложить ему о ситуации с долгами за отопление. Совещание пройдет во второй половине дня понедельника, 4 декабря.
Алексей Кокорин отметил, что, по его данным, у районов нет просроченной задолженности, только текущая. При этом он напомнил, что ответственность за срыв отопительного сезона будет нести в том числе и его заместитель Роман Ванюков.