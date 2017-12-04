Генерал ФСБ Олег Феоктистов, допрошенный как свидетель в рамках уголовного дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил, что именно он нашел деньги для взятки. По его словам, 2 млн долларов наличными ему одолжил неизвестный инвестор.
Коллеги попросили генерала ФСБ принять участие в оперативном эксперименте, для которого нужно достать большую сумму денег. В день передачи средств сотрудники ФСБ привезли чемодан в офис «Роснефти», после чего провели проинструктировали главу компании Игоря Сечина, посоветовав ему воздержаться от провокаций и придерживаться нормальной линии поведения, передает «Эхо Москвы».
Ранее сам Улюкаев в Замоскворецком суде рассказал, что Сечин дарил ему старинные часы и макет нефтяной вышки. В день задержания глава «Роснефти» также предлагал экс-министру подарок, отмечает «Национальная служба новостей».
В октябре этого года Улюкаеву продемонстрировали видеозапись с моментом передачи денег. Бывший чиновник во время трансляции смотрел в стену. Защита утверждает, что в сумке, которую показали Улюкаеву, были не деньги, а вино, которым Сечин собирался угостить министра, пишет издание «Утро.ру».
Несмотря на то, что коррупционные средства нередко переводятся по безналичному расчету, многие чиновники, по мнению экспертов, по-прежнему предпочитают брать взятки наличными. Как пишет «Русская планета», чиновники идут на риск, однако предпочитают брать валютой при личной встрече.