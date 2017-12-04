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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:57  04 декабря 2017 0

Деньги на взятку Улюкаеву одолжил неизвестный инвестор. Генерал ФСБ поделился подробностями задержания экс-министра

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Экс-министр посмотрел видео с моментом дачи взяткиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Генерал ФСБ Олег Феоктистов, допрошенный как свидетель в рамках уголовного дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил, что именно он нашел деньги для взятки. По его словам, 2 млн долларов наличными ему одолжил неизвестный инвестор.

Коллеги попросили генерала ФСБ принять участие в оперативном эксперименте, для которого нужно достать большую сумму денег. В день передачи средств сотрудники ФСБ привезли чемодан в офис «Роснефти», после чего провели проинструктировали главу компании Игоря Сечина, посоветовав ему воздержаться от провокаций и придерживаться нормальной линии поведения, передает «Эхо Москвы».

Ранее сам Улюкаев в Замоскворецком суде рассказал, что Сечин дарил ему старинные часы и макет нефтяной вышки. В день задержания глава «Роснефти» также предлагал экс-министру подарок, отмечает «Национальная служба новостей».

В октябре этого года Улюкаеву продемонстрировали видеозапись с моментом передачи денег. Бывший чиновник во время трансляции смотрел в стену. Защита утверждает, что в сумке, которую показали Улюкаеву, были не деньги, а вино, которым Сечин собирался угостить министра, пишет издание «Утро.ру».

Несмотря на то, что коррупционные средства нередко переводятся по безналичному расчету, многие чиновники, по мнению экспертов, по-прежнему предпочитают брать взятки наличными. Как пишет «Русская планета», чиновники идут на риск, однако предпочитают брать валютой при личной встрече.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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