В Тюмени банкротят бизнес «мусорного короля»

В Тюмени банкротят фирму по сбору отходов, принадлежавшую семье «мусорного короля», депутата Тюменской гордумы Ришада Зиганшина. Иск о банкротстве подало Спецавтохозяйство по уборке города, которое сейчас возглавляет сын депутата, Радик Зиганшин. Речь идет о сумме почти в 1,7 млн рублей.
Как следует из документов на сайте Арбитражного суда Тюменской области, первого декабря Спецавтохозяйство по уборке города подало иск о банкротстве к ООО «Пионер» в связи с наличием просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности в размере почти 1,7 млн рублей. Полтора миллиона из них собственно сумма долга, а около 170 тысяч рублей — проценты за пользование займом и госпошлина. АО «САХ» также ходатайствовало об утверждении временным управляющим в «Пионере» представителя Центрального агентства арбитражных управляющих.
Долг 1,7 млн рублей у «Пионера» перед «САХом» образовался еще в 2012 году. Согласно судебным документам, «САХ» дал взаймы ООО «Лер-рэ» полтора миллиона рублей, а после продал право требования долга «Пионеру». В 2015 году арбитражный суд постановил взыскать всю сумму с «Пионера», поскольку эта компания не рассчиталась с «САХом».
Судебное заседание по иску о банкротстве назначено на 25 декабря.
По информации системы «Контур.Фокус», остаток суммы к взысканию с ООО «Пионер» по исполнительным производствам превышает 22 миллиона рублей.
Оперативно получить комментарий в «Пионере» не удалось: телефон компании не отвечал. В «САХе» корреспонденту «URA.RU» затруднились прокомментировать ситуацию, пояснив, что иском занимался не юрист спецавтохозяйства.
Согласно открытым источникам, сейчас учредителем ООО «Пионер» является Дамир Мустакимов, при этом ранее единственным учредителем компании была Рабига Зиганшина, а генеральным директором в 2015 году являлся Радик Зиганшин. Он же в данный момент занимает должность гендиректора АО «САХ», единственным учредителем которого, по информации «Контур.Фокус», выступает департамент имущественных отношений администрации Тюмени. Ранее компанией руководил депутат городской думы Ришад Зиганшин, которого в Тюмени называли «мусорным королем»: его семье принадлежало несколько фирм, занимавшихся сбором и утилизацией твердых бытовых отходов, в том числе ООО «Ваш выбор» (ликвидировано в 2015 году). Фирма с таким же названием эксплуатировала мусорный полигон близ деревни Посохово на Московском тракте. Как уже писало «URA.RU», после прекращения деятельности полигона компания не рекультивировала земли, в итоге свалка несколько раз горела.