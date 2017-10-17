13:35 17 октября 2017 0

Ришад Зиганшин предложил свои услуги в уборке города Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Помочь городу с уборкой мусора предложил депутат Тюменской гордумы Ришат Зиганшин. На заседании думской комиссии по экономической политике и ЖКХ народный избранник заявил, что у него «много вопросов по городу». Прозвучавшее после этого одно из предложений «мусорного короля» спровоцировало бурное веселье среди его коллег по думе и чиновников городской администрации.

Как пояснил депутат, один из вопросов касается уборки мусора. «Подходит осень, — констатировал депутат, обращаясь к замглавы администрации города Максиму Афанасьеву. — Посмотрите, что делается в городе. Мое предложение: вот мы каждый год делаем субботник. Листья падают, сейчас они уже подушками лежат в нашем городе. По всем участкам, везде, стоят мешки. Почему они стоят? Мне удивительно. 20-тонные самосвалы стоят где-то спрятанные, целый день спят. Почему они не возят эти мешки?»

Максим Афанасьев терпеливо выслушал предложение «мусорного короля» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Вот делается субботник в городе. Ну, убрать надо, вывозить надо мусор, — со знанием дела заявил Ришад Зиганшин, занимающий должность гендиректора спецавтохозяйства по уборке города. — Самосвалы выделяем — ответственных нет. Все — остается мусор в городе или по контейнерным площадкам. Вот сегодня будете проходить и увидите столько мешков, которые не вывезены в нашем городе. Это тоже портит благоустройство нашего города».

После чего продолжил:

«У меня предложение. Надо ответственного назначить за выделение транспорта, чтоб вывезти этот мусор из города полностью, чтоб не оставалось ничего. Я еще 40 раз буду вам звонить, там самосвалы ваши стоят. Почему не вывозите эти мешки с мусором? И если что-то, я всегда могу помочь, всегда звоните. Надо город убирать. Сейчас как раз осеннее время, все завалено листьями».

В зале раздался смех.

«Если не поставите эту работу должным образом, Ришат Сабирович вас на автодозвон поставит. И будет в день вам звонить по 25 раз», — пошутил кто-то из депутатов.

«Когда проходит субботник, у нас в течение двух суток вывозятся все мешки, — успокоил депутата Максим Афанасьев. — То, что сейчас мы с вами наблюдаем, это не субботник. Каждый день листья собираются и в ночь вывозятся. Поэтому на всех улицах у нас уже не по разу осуществлен сбор мешков. И когда весна, мы же не видим вытаявших мешков в снегу, давайте до конца будем честными. Что касается бурьянов этих — я на личный контроль возьму, адреса проверю, это абсолютно справедливое замечание».

«Столько мешков у нас в городе — почему не вывозится?» — не унимался Зиганшин.

«В ночь вывозится, в ночь», — умиротворяюще повторил Афанасьев.

«Мне непонятно. Так машины-то есть? Транспорт есть? Сейчас начнется осеннее время, массовый выезд…» — опять начал депутат.

«Есть, в ночь все вывозится», — еще раз повторил чиновник.

«Да я просто в качестве предложения», — сдался депутат.

Стоит отметить, что семья Зиганшина много лет в Тюмени занимается «мусорным» бизнесом — ранее его сын, Радик Зиганшин, возглавлял несколько коммерческих фирм, занимающихся сбором отходов и эксплуатацией мусорных полигонов. Сейчас, по данным из открытых источников, от руководства ООО «Паритет-ЭКО» и ООО «Пионер» он отошел, однако учредителем первой фирмы является некая Рабига Зиганшина.