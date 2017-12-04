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01 декабря 2017
18:44  04 декабря 2017 0

В Зауралье больной раком инвалид забил брата табуретом

Избрание меры пресечения по делу заместителя начальника департамента земельных отношений Перми Павла Пахунова. Мотовилихинский районный суд. Пермь, скамья подсудимых, наручники
Мужчина осужден на восемь лет колонии строгого режимаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Больной раком житель Зауралья осужден на восемь лет колонии строгого режима за зверское избиение брата, который погиб от травм. Такое решение вынес Варгашинский районный суд.

Как следует из материалов дела, в июле 2017 года к мужчине приехал в гости брат. На второй день между нетрезвыми родственниками возникла ссора, в ходе которой хозяин дома несколько раз ударил гостя табуретом по голове, «чтобы успокоить». Как пояснил подсудимый, ему не понравилось, что брат «приехал не вовремя и вовлек его в пьянку». Табурет подвернулся под руку, а удар был направлен «в самую здоровую часть тела — в голову», так как руки, ноги и спина брата «в течение жизни были переломаны». Мужчина признался, что один раз ударил родственника. После инцидента, пострадавший якобы еще ходил к друзьям и продолжал выпивать. После братья отправились вместе к знакомому, во дворе его дома избитый прилег и умер.

Эксперты установили, что смерть пострадавшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Согласно заключению, такая травма могла быть получена в результате многократных (не менее 10) ударов тупым предметом. У пострадавшего также обнаружены многочисленные переломы ребер, грудины, подъязычной кости, щитовидного хряща. Однако подсудимый заявил, что не бил гостя, а переломы тот мог получить от падений.

Несмотря на то, что подсудимый болен онкологией и является инвалидом третьей группы, суд не нашел смягчающих наказание обстоятельств.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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