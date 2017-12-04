В Зауралье больной раком инвалид забил брата табуретом

18:44 04 декабря 2017 0

Мужчина осужден на восемь лет колонии строгого режима Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Больной раком житель Зауралья осужден на восемь лет колонии строгого режима за зверское избиение брата, который погиб от травм. Такое решение вынес Варгашинский районный суд.

Как следует из материалов дела, в июле 2017 года к мужчине приехал в гости брат. На второй день между нетрезвыми родственниками возникла ссора, в ходе которой хозяин дома несколько раз ударил гостя табуретом по голове, «чтобы успокоить». Как пояснил подсудимый, ему не понравилось, что брат «приехал не вовремя и вовлек его в пьянку». Табурет подвернулся под руку, а удар был направлен «в самую здоровую часть тела — в голову», так как руки, ноги и спина брата «в течение жизни были переломаны». Мужчина признался, что один раз ударил родственника. После инцидента, пострадавший якобы еще ходил к друзьям и продолжал выпивать. После братья отправились вместе к знакомому, во дворе его дома избитый прилег и умер.

Эксперты установили, что смерть пострадавшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Согласно заключению, такая травма могла быть получена в результате многократных (не менее 10) ударов тупым предметом. У пострадавшего также обнаружены многочисленные переломы ребер, грудины, подъязычной кости, щитовидного хряща. Однако подсудимый заявил, что не бил гостя, а переломы тот мог получить от падений.

Несмотря на то, что подсудимый болен онкологией и является инвалидом третьей группы, суд не нашел смягчающих наказание обстоятельств.