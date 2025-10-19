Мэр Кургана Науменко: ежегодно в городе обновляется свыше 10 километров дорог
Науменко поздравил дорожников в Кургане с праздником
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане каждый год ремонтируют по десять километров дорожного полотна. Об этом рассказал глава города Антон Науменко, поздравляя дорожников с профессиональным праздником.
«Ежегодно в Кургане обновляется более 10 км дорог. Приводятся в порядок дворы и междворовые проезды, строятся новые транспортные развязки», — сообщил Науменко в своем telegram-канале.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что за последние семь лет в регионе было построено и отремонтировано 2 750 километров дорог и десятки мостов. В 2025 году в области планируется привести в порядок более 200 километров дорожного полотна, а также провести работы на мостах и выполнить локальные ремонты.
