Мэр Кургана Науменко: ежегодно в городе обновляется свыше 10 километров дорог

В Кургане каждый год ремонтируют по десять километров дорожного полотна. Об этом рассказал глава города Антон Науменко, поздравляя дорожников с профессиональным праздником.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что за последние семь лет в регионе было построено и отремонтировано 2 750 километров дорог и десятки мостов. В 2025 году в области планируется привести в порядок более 200 километров дорожного полотна, а также провести работы на мостах и выполнить локальные ремонты.