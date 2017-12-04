18:14 04 декабря 2017 0

Террористы продолжают проводить акции устрашения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство» казнили сирийского летчика Аззама Ида, попавшего в плен 18 месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский канал Al Mayadeen.

По данным ливанского СМИ, летчика сожгли заживо, привязав его к дереву. Запись казни боевики выложили в Интернет. На видео также попал расстрел пленных военнослужащих правительственных войск Ирака и Сирии. Дата запечатленной расправы пока не выяснена. Отметим, что самолет казненного пилота потерпел крушение по пути из Дамаска в Пальмиру. Все это время о судьбе Аззама Ида не поступало никакой информации.

В феврале 2015 года террористы «Исламского государства» уже проводили показательную казнь. Тогда жертвой боевиков стал пилот иорданских ВВС Муаза аль-Касасба. Его самолет был сбит в районе неофициальной столицы ИГ — Ракки. Летчик успел катапультироваться, но попал в плен. В день казни его поместили в клетку, облили бензином и подожгли, напоминает «Ридус».