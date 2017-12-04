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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:26  04 декабря 2017 0

Джигарханян рассказал о личной жизни после развода

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Актер жалеет о потерянном времени с бывшей женойФото: кадр из фильма «Город Зеро»

Армен Джигарханян рассказал, как повлиял на него развод. Их брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской расторгнут 27 ноября, но решение суда вступит в силу только через месяц.

Пока актер приходит в себя и восстанавливает здоровье. Артист подчеркивает, что не собирается пытаться сохранить брак. Более того, он надеется, что с бывшей женой скоро разберутся компетентные органы и возбудят в отношении нее уголовные дела. Джигарханян пояснил, что с его стороны для этого написаны все заявления — и по клевете, и по даче ложных показаний.

Слухи о том, что Джигарханян может вернуться к своей первой жене, Татьяне Власовой, он также опроверг. Восстанавливать отношения с ней актер не собирается. После предательства Цымбалюк-Романовской артист не готов к отношениям, так как «его разочарование слишком велико».

За время их отношений он не раз сомневался в искренности пианистки, но закрывал на это глаза. Оказалось, что вся эта игра чувств была ради квартир, которые бывшая супруга украла у Джигарханяна. «Жалею о потерянных годах рядом с непорядочным человеком», — сказал он.

Сейчас все время артиста занимают репетиции новой постановки и ремонт новой квартиры, которую ему подарил друг Артур Согомонян. «Квартиру записал на одного товарища, чтобы она и ее не оттяпала. Теперь жду, когда ее перепишут на меня», — отметил актер, сообщает «Экспресс-газета».

В это время Виталина изменила свои планы и хочет восстановить общение с бывшим мужем. Она даже готова жить с ним под одной крышей и заботиться о нем. О переезде во Францию женщина уже забыла и планирует работать в Москве.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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