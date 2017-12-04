В МИД России пообещали «сюрприз» американским СМИ

20:56 04 декабря 2017 0

Захарова уверена в необходимости зеркальных мер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о количестве американских СМИ, которым Россия ограничит доступ в Госдуму. Она отметила, что меры направлены только на США, а журналистов других стран они не коснутся.

«Я думаю, что это будет в том числе Государственная Дума принимать решение по поводу того, кого пускать, а кого не пускать. Как мы понимаем, на уровне исполнительной власти речь может идти как минимум о девяти-десяти средствах массовой информации США», — цитирует ее слова РИА «Новости». Захарова добавила, что, какие именно СМИ попадут в этот список, будет сюрпризом.

Российский дипломат таким образам высказался о необходимости ответных мер на лишение российских журналистов аккредитации в конгрессе Штатов. Комитет Госдумы поддержал ее, передает RT — издание, попавшее под американские санкции.