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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:56  04 декабря 2017 0

В МИД России пообещали «сюрприз» американским СМИ

Медиа-форум
Захарова уверена в необходимости зеркальных мерФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о количестве американских СМИ, которым Россия ограничит доступ в Госдуму. Она отметила, что меры направлены только на США, а журналистов других стран они не коснутся.

«Я думаю, что это будет в том числе Государственная Дума принимать решение по поводу того, кого пускать, а кого не пускать. Как мы понимаем, на уровне исполнительной власти речь может идти как минимум о девяти-десяти средствах массовой информации США», — цитирует ее слова РИА «Новости». Захарова добавила, что, какие именно СМИ попадут в этот список, будет сюрпризом.

Российский дипломат таким образам высказался о необходимости ответных мер на лишение российских журналистов аккредитации в конгрессе Штатов. Комитет Госдумы поддержал ее, передает RT — издание, попавшее под американские санкции.

Ксения Томашова
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