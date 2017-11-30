Телеканал «Russia Today» лишен аккредитации Конгрессом США

06:59 30 ноября 2017 0

Канал выполнил требование американских властей, но из-за этого еще сильнее пострадало Фото: depositphotos.com © URA.RU

Представители Галереи корреспондентов радио и ТВ американского конгресса сообщили о лишении канала «Russia Today» аккредитации. Поводом к принятому решению стала регистрация телеканала на территории США в качестве иностранного агента.

По данным телеканала 360, руководство США пошло на этот шаг с намерением оказать давление на российское СМИ, подозреваемое во влиянии на ход выборов американского президента.

«Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T& R Productions LLC в качестве иностранного агента», — цитирует RT заявление ведомства. Также отмечается, что лишение аккредитации вступило в силу немедленно.

Напомним, власти США поставили RT ультиматум, из-за которого телеканал должен был зарегистрировать свой американский филиал в качестве иностранного агента. Юристы «Russia Today» пытались избежать этих мер, но в конце концов регистрация состоялась. Из-за этих изменений канал подвергся новым санкциям.