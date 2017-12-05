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05 декабря 2017
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
13:09  05 декабря 2017 0

Житель ХМАО сжег людей в охотничьей избушке. Скрывшийся с места преступления до сих пор на свободе

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
В обгоревшей охотничьей избе в Югре обнаружены два телаФото: pixabay.com

Югорские следователи разыскивают преступника, совершившего двойное убийство. Останки двух мужчин были обнаружены на месте сгоревшей охотничьей избы на территории Леушинского лесничества, примерно в 72 км от поселка Мортка Кондинского района. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

«Личность погибших установлена — это жители поселка Мортка, 1983 и 1972 годов рождения, один из которых являлся владельцем охотничьего домика», — комментируют в ведомстве.

Совершив преступление, злоумышленник скрылся. Ведется розыск, возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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