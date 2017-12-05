В обгоревшей охотничьей избе в Югре обнаружены два тела
Югорские следователи разыскивают преступника, совершившего двойное убийство. Останки двух мужчин были обнаружены на месте сгоревшей охотничьей избы на территории Леушинского лесничества, примерно в 72 км от поселка Мортка Кондинского района. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
«Личность погибших установлена — это жители поселка Мортка, 1983 и 1972 годов рождения, один из которых являлся владельцем охотничьего домика», — комментируют в ведомстве.
Совершив преступление, злоумышленник скрылся. Ведется розыск, возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».