К челябинским антимонопольщикам приехали с проверкой из Москвы

Проверка центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы началась в управлении ФАС по Челябинской области. Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь южноуральского надзорного ведомства Наталья Мартынюк, ревизоров интересуют кадровые вопросы, административные дела и антикоррупционная составляющая.
«Это плановая проверка, она проводится раз в пять лет в территориальных органах. Мы знали о ее начале еще в начале года», — сказал представитель челябинского УФАС.
В ведомстве особо подчеркнули, что с руководителем челябинского УФАС Анной Козловой заключен бессрочный контракт. Поэтому проверка не может быть связана с истечением срока ее полномочий. 55-летняя Анна Козлова руководит ведомством с 21 февраля 2006 года.