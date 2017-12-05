{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
13:46  05 декабря 2017 0

К челябинским антимонопольщикам приехали с проверкой из Москвы

Флешмоб
В возглавляемом Анной Козловой (слева) ведомстве началась проверкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проверка центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы началась в управлении ФАС по Челябинской области. Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь южноуральского надзорного ведомства Наталья Мартынюк, ревизоров интересуют кадровые вопросы, административные дела и антикоррупционная составляющая.

«Это плановая проверка, она проводится раз в пять лет в территориальных органах. Мы знали о ее начале еще в начале года», — сказал представитель челябинского УФАС.

В ведомстве особо подчеркнули, что с руководителем челябинского УФАС Анной Козловой заключен бессрочный контракт. Поэтому проверка не может быть связана с истечением срока ее полномочий. 55-летняя Анна Козлова руководит ведомством с 21 февраля 2006 года.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров