В гинекологическом отделении медико-санитарной части №7 в Перми обрушился потолок. Очевидцы сфотографировали случившееся и поделились снимками в соцсетях.
По кадрам, опубликованным в паблике «Мой город — Пермь» во «ВКонтакте», видно, что поток обрушился в одном из помещений медчасти. Куски штукатурки и плитки упали прямо на кушетку и разлетелись по кабинету.
Под снимками возмущенные пользователи оставляют комментарии: «Вы не забывайте, где живете!.. Это вообще ужас, а не больница. Ремонта никакого, все везде отваливается… Очень старое здание, оно даже снаружи разрушается… Стабильность отпала».
В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «URA.RU» сообщили, что, по предварительным данным, в гинекологическом отделении никто не пострадал. Для более подробного комментария здесь попросили позвонить позднее. Дозвониться до медико-санитарной части №7 не удалось — по разным номерам телефонов никто не ответил.
На сайте самой МСЧ №7 говорится, что за последние годы она сильно преобразилась: «Проведен ремонт в отделениях стационара, лаборатории, завершен капитальный ремонт родильного дома»