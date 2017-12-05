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Главные новости Пермского края
13:50  05 декабря 2017 0

В пермской больнице обрушился потолок. ФОТО

Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта. Курган., капитальный ремонт, ремонт, обвалившийся потолок
Жители в соцсетях пишут, что здание медчасти очень староеФото: Игорь Меркулов © URA.RU (архив)

В гинекологическом отделении медико-санитарной части №7 в Перми обрушился потолок. Очевидцы сфотографировали случившееся и поделились снимками в соцсетях.

По кадрам, опубликованным в паблике «Мой город — Пермь» во «ВКонтакте», видно, что поток обрушился в одном из помещений медчасти. Куски штукатурки и плитки упали прямо на кушетку и разлетелись по кабинету.

Под снимками возмущенные пользователи оставляют комментарии: «Вы не забывайте, где живете!.. Это вообще ужас, а не больница. Ремонта никакого, все везде отваливается… Очень старое здание, оно даже снаружи разрушается… Стабильность отпала».

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «URA.RU» сообщили, что, по предварительным данным, в гинекологическом отделении никто не пострадал. Для более подробного комментария здесь попросили позвонить позднее. Дозвониться до медико-санитарной части №7 не удалось — по разным номерам телефонов никто не ответил.

На сайте самой МСЧ №7 говорится, что за последние годы она сильно преобразилась: «Проведен ремонт в отделениях стационара, лаборатории, завершен капитальный ремонт родильного дома»

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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