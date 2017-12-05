14:19 05 декабря 2017 0

Шадрин говорит, что решить проблему ему помог юридический опыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новоуральской Думе со среды, 6 декабря, новый народный избранник. Бывший депутат свердловского Заксобрания (2011-2016) и экс-лидер свердловских коммунистов (до 2014 года) Дмитрий Шадрин забрал мандат у кандидата от «Единой России» Лидии Голубевой, доказав в суде допущенные на выборах нарушения. Накануне теризбирком по требованию инстанции пересчитал голоса, а уже завтра в газете «Нейва» опубликует свое решение о передаче места в представительном органе.

«Насколько мне известно, таких прецедентов мало — за 25 лет постсоветских выборов случаев изменений результатов выборов через суд едва ли наберется несколько десятков по стране. В 1997 году я в Новоуральске отменил результаты выборов по целому округу и потом были новые выборы. А тут была просто вопиющая ситуация — практически каждый шаг был с нарушением. И раскрутил эту историю в силу своего юридического опыта. Дальше посмотрим на развитие ситуации — в областную думу я следом за этим не засобираюсь. Но если сочтут люди, располагающие ресурсами, что мое участие в региональной политике необходимо — я буду готов», — объяснил «URA.RU» Шадрин.

На выборы в новоуральскую Думу Дмитрий Шадрин шел самовыдвиженцем по одномандатному округу № 12. По итогам голосования он получил 457 голосов, а его соперница Голубева — на 17 больше (474).

«Наш 12 округ состоит из трех избирательных участков: школа, клуб и ЦГБ. Именно по механизму голосования в Центральной городской больнице возник вопрос. Больничный городок всегда голосовал за того депутата, в чьем округе расположена больница, а не за того депутата, в чьем округе люди прописаны — это историческая практика. По сути это голосование по месту временной регистрации. Но Шадрин настаивает, что голосовать пациенты должны по округам в местах их прописки. Это неосуществимо — не будет же каждый округ свой ящик привозить сюда. В итоге голоса 207 избирателей выброшены в помойную корзину, из них 17 человек прописаны в округе, но и их голоса не признаются, поскольку отменяются результаты по участку в ЦГБ. За меня проголосовало большинство — это математика, а все остальное от лукавого», — предложила свой взгляд на ситуацию Голубева.

Руководство местного отделения «Единой России», утверждает Голубева, настроено на то, чтобы отстаивать мандат Голубевой. Однако будет ли предпринимать что-то региональное отделение партии — пока неизвестно. Лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий пока не ответил на звонок по сотовому.