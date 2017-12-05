14:43 05 декабря 2017 0

Мэрия так и не решила, кому отдать платные парковки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация города не может найти подрядчика, который бы на условиях государственно-частного партнерства занялся расширением платного парковочного пространства в городе. По словам главы транспортного комитета администрации города Игоря Федотова, потенциальные инвесторы предлагают невыгодные для мэрии условия.

Как ранее сообщало «URA.RU», условия конкурса предусматривают, что частники создадут порядка 8,5 тысяч новых платных машино-мест и установят 166 новых паркоматов. Срок реализации проектов — семь лет.

«Мы больше года ведем переговоры с одними из инвесторов. Но не можем сойтись в вопросе, сколько он должен получать с парковок. Концессионер предлагает городу 10% выручки, себе — 90%. Нас такие цифры не устраивают», — заявил Федотов во время выступления на заседании думы 5 декабря.

Раскрывать потенциального инвестора чиновник наотрез отказался. Однако источник «URA.RU» в гордуме Екатеринбурга уверяет, что речь идет об ООО «Национальные телематические системы», которое принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу. «Если отдадут парковки этому бизнесмену, то в Екатеринбурге появится своя система „Платон“», — считает собеседник.

Но депутатов на заседании больше волновал вопрос, насколько вообще целесообразно создавать дополнительные платные парковки, когда имеющиеся генерируют лишь убытки для бюджета. В настоящее время в ведении муниципалитета находится примерно 2,5 тысячи платных машино-мест. Порядка 60% водителей отказываются оплачивать стоянку. За время их эксплуатации в 2017 году было собрано всего 8 млн рублей. При этом затраты на содержание парковок равны 28 миллионам рублей.

«В следующем году у нас чемпионат мира по футболу. Мы же опозоримся на весь мир. Нужно решать вопрос до лета. Предлагаю выйти на Заксобрание. Пусть региональный парламент привлечет к слушаниям по этому вопросу органы федеральной власти, ГИБДД муниципалов. Мы должны договориться, чтобы система заработала и штрафы нарушителям приходили», — заявил депутат Владимир Крицкий. В итоге депутаты договорились вернуться к этому вопросу в марте.