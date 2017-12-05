Депутаты Тюменской областной думы поругались из-за избирателей

15:24 05 декабря 2017 0

Депутату Аносову не удалось убедить коллег одобрить законопроект Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В жаркую дискуссию на заседании комитета Тюменской областной думы по госстроительству и местному самоуправлению вылилось обсуждение инициативы депутата-единороса Алексея Аносова. Народный избранник предложил предоставить всем депутатам облдумы возможность работать с избирателями вне зависимости от формы избрания.

Изменения Аносов предложил внести в статью 17 областного закона «Об основах организации и деятельности Тюменской областной думы». «В первом абзаце сказано, что при работе с избирателями других округов депутат-одномандатник должен согласовывать свои действия с депутатами облдумы, избранными от этих округов (речь идет о депутатах, избранных по партийным спискам, — ред.), — пояснил он. — Вам прекрасно известно, что есть спорные территории: условно Сургутский район — это фактически пригород города Сургута. И перед тем, как вести прием граждан, я должен посмотреть прописку гражданина. Если он не прописан, то я должен ему сказать: «Извините, я должен согласовать свои действия или с Галиной Резяповой, или с кем-то еще из депутатов, которые избраны от Сургута. То есть я фактически сразу настраиваю избирателей против себя».

Галина Резяпова объяснила, почему выступила против предложения Аносова (фото из архива) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кроме того, отметил Аносов, есть ряд избирателей от других округов, которые больше доверяют ему, чем другому депутату. «Так же и мои избиратели могут доверять другому», — добавил он. Получается, что у таких избирателей отсутствует право обратиться к другому народному избраннику, пояснил Аносов. «Пока я не дам согласие, никто из других депутатов не сможет работать с моими избирателями», — отметил он.

«Та норма, которую вы пытаетесь изменить, работает почти 17 лет. А что изменилось за последние 2-3 месяца? 17 лет никаких вопросов не возникало к взаимодействию депутатов, а сейчас возникло», — поинтересовался единорос Владимир Ульянов.

«Чем дольше мы с вами будем работать, тем лучше вы будете понимать, что эту норму нужно не только оставить, но ее нужно красным жирным шрифтом выделить», — заявила Резяпова, пояснив, что «начала недавно просить своих помощников узнавать, где человек прописан».

Депутат пояснил, что к ней на прием идет огромное количество избирателей: «Может быть, потому что я работала первым замом главы Сургутского района, они все ко мне идут». «Это трудно, это очень трудно», — сообщила народная избранница. Аносов попытался объяснить свою позицию, и тут, забыв о регламенте, заговорили разом несколько участников заседания.

После того, как председателю комитета Фуату Сайфитдинову удалось навести порядок, слово взял глава думской фракции ЛДПР Глеб Трубин, который призвал коллег решать такие вопросы внутри своих фракций. В свою очередь, единоросс Владимир Ульянов заявил, что только скажет спасибо Аносову, если тот приедет в Сладковский и Армизонский районы и будет выполнять наказы жителей этих территорий. «Не надо придумывать что-то такое, что уже 17 лет действует и ни одного вопроса не возникало», — подытожил он.

«Владимир Ильич, но…» — начал Аносов. «Я попрошу не комментировать друг друга, есть регламент», — одернул его Ульянов. «После заседания комитета подойдете и решите вопросы», — посоветовал председатель комитета и поставил на голосование предложение отклонить законопроект Аносова. В итоге инициатива была отвергнута, а Думе вынесена рекомендация отклонить проект на очередном заседании.

Депутат Алексей Аносов, представляющий ХМАО, ранее прославился из-за «зарплатного скандала». Народный избранник, оставшийся в облдуме без оклада, предложил платить зарплату всем 48 членам парламента, если они пожелают. Законопроект, по которому число депутатов «на зарплате» возрастет вдвое, даже был официально внесен в парламент региона.