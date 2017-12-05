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Главные новости Пермского края
18:06  05 декабря 2017 0

В Перми неизвестный мужчина в красной куртке нападает на детей

Клипарт, детское насилие
«Корыстных мотивов не установлено, телесных повреждений у ребенка нет», — говорят следователиФото: depositphotos.com © URA.RU

В микрорайоне Гайва города Пермь за последние несколько дней напали на двух детей. В обоих случаях нападавший был в красной куртке, вероятно, это один и тот же человек.

«4 декабря в 19.20 на моего сына девяти лет напал сзади мужчина (применял силу, одной рукой обхватил шею, второй закрыл рот и нос) в подъезде дома на Кабельщиков, 83. На вид худощавого телосложения, рост 175-185, одет в красную куртку, на голове капюшон, черные штаны, очки прямоугольные (обычные, не солнечные), маска медицинская на лице, белые строительные перчатки с пупырышками. Заявление подано», — написала в соцсетях жительница микрорайона Гайва. Источник в правоохранительных органах подтвердил «URA.RU», что заявление о нападении на ребенка поступало в полицию.

Аналогичный случай произошел в том же микрорайоне утром 22 ноября. «Возле школы № 24 и сада № 400 на первоклассника сзади напал мужчина, повалил его, закрывал рот, ребенок укусил его за руку и закричал, мужчина скрылся. Одет был в красную куртку, черные штаны и белые рабочие перчатки», — написала женщина в Сети. Сейчас по данному факту проводят проверку следователи. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого СУ СКР, пока в действиях мужчины преступления не выявлено. «Корыстных мотивов не установлено, телесных повреждений у ребенка нет, но проверка еще не закончена. Причины и мотивы поведения мужчины устанавливаются», — говорят в ведомстве.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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