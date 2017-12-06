Авиакомпаниям разрешили отказывать дебоширам в продаже билетов

00:49 06 декабря 2017 0

Запрет на полет будет действовать один год Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российским авиакомпаниям официально разрешили составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в продаже авиабилетов. Соответствующий пакет законов 5 декабря подписал президент России Владимир Путин.

«Перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении такого договора пассажиру, если он внесён данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», — приводит RT цитату из документа. Также в нем говорится, что неспокойный пассажир может быть внесен в черный список после вступления в силу административного наказания за правонарушение на борту.

В этот список гражданин будет попадать на один год, после чего перевозчик должен будет исключить его из перечня нежелательных пассажиров.

При этом законопроект предусматривает исключения. Документ запрещает авиакомпаниям отказывать в перевозке пассажиру, если самолет является единственным способом добраться до места, если пассажир летит к месту лечения или обратно, сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения или направляется на похороны члена семьи.