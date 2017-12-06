10:29 06 декабря 2017 0

Родченков боится, что американская полиция не защитит его от гнева россиян Фото: depositphotos.com © URA.RU

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что «гордится» решением Международного Олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. При этом адвокат Родченкова Джим Уолден рассказал, что информатор опасается за свою жизнь.

Джим Уолден в интервью Inside The Games рассказал, что Родченков «будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь», даже после того, как в США ему была предоставлена программа защиты свидетелей. Уолден считает, что Кремль предпринял публичную кампанию по дискредитации Родченкова, так как видит в нем «очень решительного и трудного противника», пишет РБК.

В конце ноября в СМИ были опубликованы выдержки из дневников Родченкова. Эти записи, как предположил информатор и зарубежные издания, могли стать основанием для отстранения российской сборной от участия в Играх в Пхёнчхане. В частности, в дневниках речь идет о встречах с Мутко и так называемом «коктейле Родченкова» — анаболической смеси из трех стероидов и вермута. Комиссия МОК признала дневники Родченкова достоверными, а Мутко заявил, что они «редактировались» в США.

5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от участия во Всемирных Играх в 2018 году, при этом под нейтральным флагом могут выступить «чистые» спортсмены. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, лишённый членства в Международном олимпийском комитете, дал жесткую оценку принятому решению. «Это абсолютно неприемлемо и совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны, — заявил Жуков, его слова приводит RT. — Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня турнира. Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми».

Решение МОК позитива в России не вызвало и пользователи сети микроблогов Twitter, комментируя «вердикт» Комитета, призвали бойкотировать организацию, пишет информагентство Nation News.