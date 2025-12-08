Логотип РИА URA.RU
Стало известно, с чем Путина просят разобраться в обращениях на прямую линию

В обращениях Путину поступают жалобы на мошенников
08 декабря 2025 в 15:12
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к выходу в эфир 19 декабря

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина фиксирует обращения граждан с просьбами вмешаться в ситуацию с телефонными мошенниками. Об этом сообщил оператор колл-центра Константин Ачмизов.

«Бабушка звонила и жаловалась на мошенников, рассказывала историю, что попала на мошенников», — рассказал Ачмизов в эфире Первого канала. Женщина просила президента принять меры, чтобы подобные звонки больше не поступали пенсионерам.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к выходу в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов для программы стартовал в четверг, 4 декабря, в 15:00 мск и будет продолжаться вплоть до завершения эфира. Пользователи мессенджера MAX получили возможность направить вопрос президенту России Владимиру Путину через специального чат-бота «Итоги года». Сообщения в виде текста или видеозаписи могут отправлять граждане РФ любого возраста и из любого региона страны.

  • Шпагина Евгения Александровна
    08 декабря 2025 15:42
    Здравствуйте главное чтобы проблемы решились, чтобы Владимир Владимирович приехал в Красноярский край и навестил город Дивногорск где в администрации проблемы.
