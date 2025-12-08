Стало известно, с чем Путина просят разобраться в обращениях на прямую линию
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к выходу в эфир 19 декабря
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина фиксирует обращения граждан с просьбами вмешаться в ситуацию с телефонными мошенниками. Об этом сообщил оператор колл-центра Константин Ачмизов.
«Бабушка звонила и жаловалась на мошенников, рассказывала историю, что попала на мошенников», — рассказал Ачмизов в эфире Первого канала. Женщина просила президента принять меры, чтобы подобные звонки больше не поступали пенсионерам.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к выходу в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов для программы стартовал в четверг, 4 декабря, в 15:00 мск и будет продолжаться вплоть до завершения эфира. Пользователи мессенджера MAX получили возможность направить вопрос президенту России Владимиру Путину через специального чат-бота «Итоги года». Сообщения в виде текста или видеозаписи могут отправлять граждане РФ любого возраста и из любого региона страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Шпагина Евгения Александровна08 декабря 2025 15:42Здравствуйте главное чтобы проблемы решились, чтобы Владимир Владимирович приехал в Красноярский край и навестил город Дивногорск где в администрации проблемы.