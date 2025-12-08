Путин выступит с большим выступлением
Владимир Путин выступит с докладом о ходе реализации нацпроектов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин проведет в Александровском зале Кремля заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где выступит с большим докладом о реализации нацпроектов. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня в Александровском зале Кремля пройдет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент выступит с большим докладом о реализации новых нацпроектов. <...> Вечером глава государства примет в Кремле находящихся в Москве руководителей палат парламентов стран ОДКБ, состоится обмен мнениями», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Кремле добавили, что подробно об итогах расскажет председатель правительства Михаил Мишустин, о планах структурных изменений в российской экономике доложит Александр Новак, об обелении экономики — Антон Силуанов. Отдельные выступления подготовили Сергей Собянин, Игорь Шувалов и представитель Народного фронта Михаил Кузнецов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Грамотей08 декабря 2025 15:41Ребята, какие ж вы безграмотные. Нельзя выступить с выступлением. Можно выступить с заявлением, с докладом, но никак не с выступлением.