Путин выступит с большим выступлением

Песков: Путин выступит с большим докладом о ходе реализации нацпроектов
08 декабря 2025 в 15:20
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин проведет в Александровском зале Кремля заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где выступит с большим докладом о реализации нацпроектов. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня в Александровском зале Кремля пройдет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент выступит с большим докладом о реализации новых нацпроектов. <...> Вечером глава государства примет в Кремле находящихся в Москве руководителей палат парламентов стран ОДКБ, состоится обмен мнениями», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

В Кремле добавили, что подробно об итогах расскажет председатель правительства Михаил Мишустин, о планах структурных изменений в российской экономике доложит Александр Новак, об обелении экономики — Антон Силуанов. Отдельные выступления подготовили Сергей Собянин, Игорь Шувалов и представитель Народного фронта Михаил Кузнецов.

Комментарии (1)
  • Грамотей
    08 декабря 2025 15:41
    Ребята, какие ж вы безграмотные. Нельзя выступить с выступлением. Можно выступить с заявлением, с докладом, но никак не с выступлением.
