На Ямале зарплаты сравняют с прожиточным минимумом

Уровень минимальной заработной платы на Ямале с 2018 года будет увеличен на 7,3%. Он сравняется с прожиточным минимумом и составит примерно 17,5 тыс рублей. Соответствующее соглашение было подписано в правительстве ЯНАО.
Соглашение подписывали заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова, от Союза организаций профсоюзов региона — Людмила Иванова, от Ассоциации работодателей ЯНАО — Игорь Нак. Планируется, что в 2019 и 2020 годах минимальная зарплата также будет расти и составит 18 100 и 18 800 рублей соответственно.
«Таким образом, уровень минимальной зарплаты на Ямале будет равен прожиточному минимуму, что приведёт не только к росту зарплат, но и к увеличению социальных пособий», — отметил заместитель координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений округа, директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, слова которой передает пресс-служба правительства Ямала
Добавим, что средства на повышение минимального уровня зарплаты уже были заложены в региональном бюджете на 2018 год, который утвердили депутаты ямальского Заксобрания на ноябрьском заседании.