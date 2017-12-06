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06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
11:50  06 декабря 2017 0

На Ямале зарплаты сравняют с прожиточным минимумом

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
Минимальный уровень зарплат теперь не будет ниже прожиточного минимумаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уровень минимальной заработной платы на Ямале с 2018 года будет увеличен на 7,3%. Он сравняется с прожиточным минимумом и составит примерно 17,5 тыс рублей. Соответствующее соглашение было подписано в правительстве ЯНАО.

Соглашение подписывали заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова, от Союза организаций профсоюзов региона — Людмила Иванова, от Ассоциации работодателей ЯНАО — Игорь Нак. Планируется, что в 2019 и 2020 годах минимальная зарплата также будет расти и составит 18 100 и 18 800 рублей соответственно.

«Таким образом, уровень минимальной зарплаты на Ямале будет равен прожиточному минимуму, что приведёт не только к росту зарплат, но и к увеличению социальных пособий», — отметил заместитель координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений округа, директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, слова которой передает пресс-служба правительства Ямала

Добавим, что средства на повышение минимального уровня зарплаты уже были заложены в региональном бюджете на 2018 год, который утвердили депутаты ямальского Заксобрания на ноябрьском заседании.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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