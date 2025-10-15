MEE: главный переговорщик США по Украине с Россией покинет администрацию Трампа

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сыгравший ключевую роль в заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа, планирует покинуть администрацию Дональда Трампа. Об этом сообщает одно из изданий со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ситуацией.
«Уиткофф планирует покинуть администрацию, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе после "изнурительного" графика челночной дипломатии на Ближнем Востоке», — сообщил один из источников Middle East Eye. Также раскрылось, что спецпосланник принял решение об уходе чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Причиной называется «изнурительный» график челночной дипломатии на Ближнем Востоке, где американскому переговорщику приходилось работать в условиях сложного медиационного процесса.
Уход Уиткоффа ставит под вопрос дальнейшую реализацию мирного плана Трампа по Газе, состоящего из 20 пунктов. Документ содержит расплывчатые призывы к разоружению ХАМАС, восстановлению разрушенной инфраструктуры Газы и созданию палестинского технократического правительства.
Назначенный спецпосланником в 2024 году, Уиткофф сыграл важную роль в урегулировании конфликта в Газе. Его отставка может существенно повлиять на динамику мирного процесса на Ближнем Востоке.
Стив Уиткофф неоднократно посещал Россию для переговоров, в том числе встречался с президентом Владимиром Путиным. Также сообщается о возможной его отставке до конца 2025 года, подтверждая информацию о планах дипломата покинуть госслужбу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.