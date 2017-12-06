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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Курганской области
18:16  06 декабря 2017 0

«Как бабушки в ягодный сезон». Курганцев рассмешил целый ряд радаров на одной дороге. ФОТО

Камеры массово протестировали после ремонта и модернизацииФото группы «ВКонтакте» «Инцидент | Курган»

Жители Кургана обнаружили в городе необычный «патруль»: сразу несколько передвижных комплексов видеофиксации выставили вдоль проезжей части на улице Гагарина. Фотографии людей с «микроволновками» в сеть выложил анонимный пользователь.

В комментариях к записи в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган» пользователи сразу же принялись упражняться в остроумии. «Прям как бабушки в ягодный сезон вдоль трассы», — заметила Ольга Пасевин. «Скоро от Калининграда до Владивостока так микроволновки будут стоять. А если будет конкуренция, то в два, а может и в три этажа», — предположил Евгений Вавилин. «У меня радар детектор чуть с ума не сошел, когда увидел это», — поделился Кирилл Курганский.

В управлении ГИБДД по Курганской области «URA.RU» рассказали, что камеры просто проверяли. «На улице Гагарина проводилось тестирование комплексов после модернизации и ремонта. Фиксация нарушений не производилась», — пояснили агентству в отделе пропаганды госавтоинспекции.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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