Жители Кургана обнаружили в городе необычный «патруль»: сразу несколько передвижных комплексов видеофиксации выставили вдоль проезжей части на улице Гагарина. Фотографии людей с «микроволновками» в сеть выложил анонимный пользователь.
В комментариях к записи в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган» пользователи сразу же принялись упражняться в остроумии. «Прям как бабушки в ягодный сезон вдоль трассы», — заметила Ольга Пасевин. «Скоро от Калининграда до Владивостока так микроволновки будут стоять. А если будет конкуренция, то в два, а может и в три этажа», — предположил Евгений Вавилин. «У меня радар детектор чуть с ума не сошел, когда увидел это», — поделился Кирилл Курганский.
В управлении ГИБДД по Курганской области «URA.RU» рассказали, что камеры просто проверяли. «На улице Гагарина проводилось тестирование комплексов после модернизации и ремонта. Фиксация нарушений не производилась», — пояснили агентству в отделе пропаганды госавтоинспекции.