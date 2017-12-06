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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:55  06 декабря 2017 0

На Урале создали свою криптовалюту. Цифровую монету назвали Tagilcoin

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Tagilcoin является ответвлением BitcoinФото: depositphotos.com © URA.RU

В Свердловской области выпустили первую уральскую криптовалюту. Об этом сообщают создатели цифровой монеты с говорящим названием Tagilcoin (TGC) на сайте валюты. Она основана на исходных кодах ответвления популярного ныне Bitcoin.

Процедура получения TGC такая же: для того, чтобы обмениваться валютой, нужно скачать кошелек, а для «добывания» — специальную программу для майнинга. Создатели уральской валюты отмечают, что с ее помощью планируется вернуть технологическое первенство Свердловской области, и что местные жители не должны зависеть от долларовой экономики и банков.

Ранее сообщалось о том, что Дед Мороз тоже хочет создать собственную криптовалюту под названием «дедульки», а вдобавок — ферму для майнинга. Он говорит, что хочет идти в ногу со временем.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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