18:55 06 декабря 2017 0

Tagilcoin является ответвлением Bitcoin Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Свердловской области выпустили первую уральскую криптовалюту. Об этом сообщают создатели цифровой монеты с говорящим названием Tagilcoin (TGC) на сайте валюты. Она основана на исходных кодах ответвления популярного ныне Bitcoin.

Процедура получения TGC такая же: для того, чтобы обмениваться валютой, нужно скачать кошелек, а для «добывания» — специальную программу для майнинга. Создатели уральской валюты отмечают, что с ее помощью планируется вернуть технологическое первенство Свердловской области, и что местные жители не должны зависеть от долларовой экономики и банков.

Ранее сообщалось о том, что Дед Мороз тоже хочет создать собственную криптовалюту под названием «дедульки», а вдобавок — ферму для майнинга. Он говорит, что хочет идти в ногу со временем.