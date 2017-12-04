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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:43  04 декабря 2017 0

Дед Мороз выпустит свою криптовалюту

Ледовый городок. Челябинск, дед мороз
Дед Мороз планирует открыть в резиденции ферму для майнингаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дед Мороз из Великого Устюга хочет выпустить свою криптовалюту и открыть ферму для майнинга.

«Я живу очень давно и не помню, сколько мне лет, но хочу идти в ногу со временем», — сказал Дед Мороз в ходе визита в Нижний Новгород. Дедушка понимает, что миром правит электроника, поэтому решил по совету друзей выпускать собственную криптовалюту. Название придумал быстро — «дедульки», сообщает «Национальная служба новостей».

Дед Мороз, несмотря на технологии, все еще предпочитает письма от руки электронным, отмечает «Федеральное агентство новостей». Сейчас дедушка путешествует по стране. Его «тур» начался 1 ноября во Владивостоке и закончится 30 декабря в Москве.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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