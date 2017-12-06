Визит главы МВД РФ Владимира Колокольцева в Челябинск завершился. Кортеж министра промчался из полицейского главка по улице Васенко к проспекту Ленина, попав в объектив камер корреспондентов «URA.RU», затем мимо площади Революции отправился в сторону аэропорта.
По итогам визита официальный представитель МВД России Ирина Волк, сопровождающая министра, официально сообщила лишь, что глава ведомства прибыл в Челябинск по завершению рабочей поездки в Корею и провел оперативное совещание с руководящим составом главка. Источники «URA.RU» в полиции добавили, что перед совещанием Владимир Колокольцев успел посетить новый вытрезвитель. Он поинтересовался организацией работы — сколько человек работает на объекте, сколько через него проходит нетрезвых жителей.
На совещании, по данным собеседника издания, обсуждались внутренние вопросы и последние громкие уголовные дела.