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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
18:51  06 декабря 2017 0

Глава МВД уезжает из Челябинска. Кортеж Колокольцева попал на камеру «URA.RU». ВИДЕО

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев покинул ЧелябинскФото: Официальный сайт МВД России

Визит главы МВД РФ Владимира Колокольцева в Челябинск завершился. Кортеж министра промчался из полицейского главка по улице Васенко к проспекту Ленина, попав в объектив камер корреспондентов «URA.RU», затем мимо площади Революции отправился в сторону аэропорта.

По итогам визита официальный представитель МВД России Ирина Волк, сопровождающая министра, официально сообщила лишь, что глава ведомства прибыл в Челябинск по завершению рабочей поездки в Корею и провел оперативное совещание с руководящим составом главка. Источники «URA.RU» в полиции добавили, что перед совещанием Владимир Колокольцев успел посетить новый вытрезвитель. Он поинтересовался организацией работы — сколько человек работает на объекте, сколько через него проходит нетрезвых жителей.

На совещании, по данным собеседника издания, обсуждались внутренние вопросы и последние громкие уголовные дела.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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